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датчик света заднего хода артикул 27244 FEBI в Алматы

27244 FEBI датчик света заднего хода
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27244
Наименование датчик света заднего хода
Толщина [мм] 56,7
Размер наружной резьбы M18 x 1,5
Длина резьбы [мм] 11
Ширина зева гаечного ключа 27
Количество присоединений 2
Вид эксплуатации механический
Тип привода Кнопочное управление
Вес [кг] 0,08
Запчасть датчик света заднего хода представлена по производителю FEBI с артикулом 27244. У данной детали есть аналоги с номерами: 27244, 0015458409, 0015454909, 0015451809, 42560500, 0002610191, 0065452614. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик света заднего хода на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить датчик света заднего хода FEBI с артикулом 27244 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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