Длина резьбы [мм] 11 Ширина зева гаечного ключа 27 Количество присоединений 2 Вид эксплуатации механический Тип привода Кнопочное управление Вес [кг] 0,08

Запчасть датчик света заднего хода представлена по производителю FEBI с артикулом 27244. У данной детали есть аналоги с номерами: 27244, 0015458409, 0015454909, 0015451809, 42560500, 0002610191, 0065452614. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик света заднего хода на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.