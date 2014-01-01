|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27244
|Наименование
|датчик света заднего хода
|Толщина [мм]
|56,7
|Размер наружной резьбы
|M18 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|11
|Ширина зева гаечного ключа
|27
|Количество присоединений
|2
|Вид эксплуатации
|механический
|Тип привода
|Кнопочное управление
|Вес [кг]
|0,08
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить датчик света заднего хода FEBI с артикулом 27244 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита