Размер наружной резьбы M20 x 1,5 Размер конуса [мм] 28 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 42 Вес [кг] 6,455 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная для грузовиков Мерседес Актрос/Аксор L:858 mm представлена по производителю FEBI с артикулом 27241. У данной детали есть аналоги с номерами: 0024609605, 0024609705, 0034605705, 050201907250, 27683, 2768301, 45250000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная для грузовиков Мерседес Актрос/Аксор L:858 mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.