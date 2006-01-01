|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27229
|Наименование
|27229F_шкив коленвала!\ Toyota Avensis/Camry/Previa/RAV-4 2.0/2.4 00>
|Толщина [мм]
|30
|Внутренний диаметр
|29,4
|Наружный диаметр [мм]
|148
|Количество ребер
|6
|Вес [кг]
|1,66
|Параметр
|7PK
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
2.4 (ACV40)
2006.01 - 2011.09
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
2.4 (ACV40_)
2006.01 - 2011.09
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
2.4 (ACV40_)
2006.01 - 2011.09
TOYOTA
PREVIA III (_R2_, _R5_)
2.4 (ACR50_)
2005.10 - Выпускается
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.0 4WD (ACA30_)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.4 4WD (ACA31, ACA33)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.4 (ACA36, ACA38)
2009.03 - 2013.06
Если хотите купить 27229F_шкив коленвала!\ Toyota Avensis/Camry/Previa/RAV-4 2.0/2.4 00> FEBI с артикулом 27229 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита