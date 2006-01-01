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27229F_шкив коленвала!\ Toyota Avensis/Camry/Previa/RAV-4 2.0/2.4 00> артикул 27229 FEBI в Алматы

27229 FEBI 27229F_шкив коленвала!\ Toyota Avensis/Camry/Previa/RAV-4 2.0/2.4 00>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27229
Наименование 27229F_шкив коленвала!\ Toyota Avensis/Camry/Previa/RAV-4 2.0/2.4 00>
Толщина [мм] 30
Внутренний диаметр 29,4
Наружный диаметр [мм] 148
Количество ребер 6
Вес [кг] 1,66
Параметр 7PK

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40) 2006.01 - 2011.09
TOYOTA CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40_) 2006.01 - 2011.09
TOYOTA CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40_) 2006.01 - 2011.09
TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 (ACR50_) 2005.10 - Выпускается
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) 2009.03 - 2013.06
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACA31, ACA33) 2009.03 - 2013.06
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) 2009.03 - 2013.06

Если хотите купить 27229F_шкив коленвала!\ Toyota Avensis/Camry/Previa/RAV-4 2.0/2.4 00> FEBI с артикулом 27229 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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