Количество присоединений 2 Вес [кг] 0,110

Запчасть насос омывателя стeкла Магнум представлена по производителю FEBI с артикулом 27225. У данной детали есть аналоги с номерами: 27225, 688101, 500094689, 5000946891. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос омывателя стeкла Магнум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.