|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27224
|Наименование
|Тормозной диск
|Толщина тормозного диска (мм)
|34
|Число отверстий в диске колеса
|10
|Толщина [мм]
|118
|Наружный диаметр [мм]
|335
|Ø фаски [мм]
|176
|Размер внутренней резьбы
|M14 x 1,5, M8 x 1,25
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|28
|Вес [кг]
|17,0
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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