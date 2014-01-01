|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27220
|Наименование
|27220F_шланг высокого давления г/у руля!\BMW E36 320i-328i 90-99
|Внутренний диаметр
|14
|Толщина стенки [мм]
|3,5
|Длина шланга [мм]
|320
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Сторона установки
|от компенсационного бака к гидравлическому насосу
|Вес [кг]
|0,133
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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