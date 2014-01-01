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27220F_шланг высокого давления г/у руля!\BMW E36 320i-328i 90-99 артикул 27220 FEBI в Алматы

27220 FEBI 27220F_шланг высокого давления г/у руля!\BMW E36 320i-328i 90-99
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27220
Наименование 27220F_шланг высокого давления г/у руля!\BMW E36 320i-328i 90-99
Внутренний диаметр 14
Толщина стенки [мм] 3,5
Длина шланга [мм] 320
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Сторона установки от компенсационного бака к гидравлическому насосу
Вес [кг] 0,133
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27220F_шланг высокого давления г/у руля!\BMW E36 320i-328i 90-99 FEBI с артикулом 27220 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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