Размер наружной резьбы M24 x 1,5, M30 x 1,5 RHT Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 30 Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Вес [кг] 1,8 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть наконечник поперечной рулевой тяги 146*52 представлена по производителю FEBI с артикулом 27209. У данной детали есть аналоги с номерами: 27209, 5001852452, 653102, 5001858763. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник поперечной рулевой тяги 146*52 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.