Размер наружной резьбы M24 x 1,5, M30 x 1,5 LHT Тип резьбы с левой резьбой Размер конуса [мм] 30 Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Вес [кг] 1,7 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть 27208 (FEBI) Наконечник поперечной рулевой тяги с корончатой гайкой и шплинтом перед.мост представлена по производителю FEBI с артикулом 27208. У данной детали есть аналоги с номерами: 27208, 1083000063, 1081000059, 1149203, 1149203, 198524, M4250001. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 27208 (FEBI) Наконечник поперечной рулевой тяги с корончатой гайкой и шплинтом перед.мост на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.