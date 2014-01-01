Размер наружной резьбы M24 x 1,5, M30 x 1,5 RHT Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 30 Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Вес [кг] 1,700 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

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