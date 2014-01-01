Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 27 Стойка Шатун Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 40 Вес [кг] 11,2 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая поперечная R до 12.97 Магнум до 09.96 L=1650mm представлена по производителю FEBI с артикулом 27194. У данной детали есть аналоги с номерами: 27194, 7422482975, 5010308215, ZX140738, 5010145581, 5000145581, 5000791032. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная R до 12.97 Магнум до 09.96 L=1650mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.