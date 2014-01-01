Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 27, 30 Стойка Шатун Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 52 Вес [кг] 17,2 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть тяга поперечная рулевая L=1755 Рено представлена по производителю FEBI с артикулом 27188. У данной детали есть аналоги с номерами: 27188, 5010439021, 653005, 46820000, 2945401, 5010145583, 501056606. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга поперечная рулевая L=1755 Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.