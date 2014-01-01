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Тяга поперечная рулевая L=1755 RVI артикул 27188 FEBI в Алматы

27188 FEBI Тяга поперечная рулевая L=1755 RVI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27188
Наименование Тяга поперечная рулевая L=1755 RVI
Длина [мм] 1690
Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT
Размер наружной резьбы M24 x 1,5
Размер конуса [мм] 27, 30
Стойка Шатун
Сторона установки передний мост
Ø трубы [мм] 52
Вес [кг] 17,2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
Запчасть тяга поперечная рулевая L=1755 Рено представлена по производителю FEBI с артикулом 27188. У данной детали есть аналоги с номерами: 27188, 5010439021, 653005, 46820000, 2945401, 5010145583, 501056606. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга поперечная рулевая L=1755 Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга поперечная рулевая L=1755 RVI FEBI с артикулом 27188 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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