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Насос водяной, D2865/D2866/D2876 с EDC; крыльчатка d=135мм 27187 артикул 27187 FEBI в Алматы

27187 FEBI Насос водяной, D2865/D2866/D2876 с EDC; крыльчатка d=135мм 27187
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27187
Наименование Насос водяной, D2865/D2866/D2876 с EDC; крыльчатка d=135мм 27187
Материал крыльчатки водяного насоса Серый чугун
Материал прокладки резина
Количество канавок 2
Материал Серый чугун
Число крыльев 12
Вес [кг] 10,5
Ременной шкив с ремённым шкивом
для оригинального номера 51.06500.6547
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
Соблюдать сервисную информацию
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос водяной, D2865/D2866/D2876 с EDC; крыльчатка d=135мм 27187 FEBI с артикулом 27187 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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