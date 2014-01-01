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Насос водяной, D2865/D2866/D2876 с EDC; крыльчатка d=135мм 27187 артикул 27187 FEBI в Алматы

Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 27187 Наименование Насос водяной, D2865/D2866/D2876 с EDC; крыльчатка d=135мм 27187 Материал крыльчатки водяного насоса Серый чугун Материал прокладки резина Количество канавок 2 Материал Серый чугун Число крыльев 12 Вес [кг] 10,5 Ременной шкив с ремённым шкивом для оригинального номера 51.06500.6547 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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