Наружный диаметр [мм] 74 Материал Металл Вес [кг] 0,6

Запчасть ролик направляющий МАН представлена по производителю FEBI с артикулом 27169. У данной детали есть аналоги с номерами: 27169, 51958006061, APV1152, 334080, 51958006075. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик направляющий МАН на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.