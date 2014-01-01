|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27169
|Наименование
|Ролик направляющий МАН
|Ширина [мм]
|42
|Внутренний диаметр
|20
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Материал
|Металл
|Вес [кг]
|0,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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