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Опора, стабилизатор артикул 27160 FEBI в Алматы

27160 FEBI Опора, стабилизатор
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27160
Наименование Опора, стабилизатор
Длина [мм] 54
Ширина [мм] 65
Внутренний диаметр 29
Материал резина
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,154

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора, стабилизатор FEBI с артикулом 27160 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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