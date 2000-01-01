Количество присоединений 2 Вид эксплуатации ручной Вес [кг] 2,367 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос подъема кабины МАН Ф90/F/л2000 27139 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 27139. У данной детали есть аналоги с номерами: 27139, 03360100A, M4713002, 8519, 384000, 974980, 81417236026. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос подъема кабины МАН Ф90/F/л2000 27139 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.