|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27135
|Наименование
|Натяжитель ремня МАН ТГА MAN TGA аналог 51958007494 51958007477
|Ширина [мм]
|34
|Материал корпуса
|алюминий
|Материал ходовых роликов
|Металл
|Наружный диаметр [мм]
|73
|Вид эксплуатации
|автоматически
|Вес [кг]
|1,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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