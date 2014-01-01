Материал ходовых роликов Металл Наружный диаметр [мм] 73 Вид эксплуатации автоматически Вес [кг] 1,47

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