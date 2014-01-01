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Натяжитель ремня MAN TGA /TGM/TGL артикул 27134 FEBI в Алматы

27134 FEBI Натяжитель ремня MAN TGA /TGM/TGL
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27134
Наименование Натяжитель ремня MAN TGA /TGM/TGL
Ширина [мм] 34, 96
Материал корпуса алюминий
Материал ходовых роликов Металл
Наружный диаметр [мм] 73
Вид эксплуатации автоматически
Вес [кг] 1,47
Если вы хотите купить натяжитель ремня МАН ТГА ТГМ ТГЛ, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 27134. У данной детали есть аналоги с номерами: 022196, 03038400A, 0500081275, 06580490038, 06580490044, 121218, 121870. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Натяжитель ремня MAN TGA /TGM/TGL FEBI с артикулом 27134 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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