Материал ходовых роликов Металл Наружный диаметр [мм] 75 Вид эксплуатации автоматически Вес [кг] 1,77

Запчасть натяжитель ремня кондиционера всборе ЛиАЗ с дв.МАН представлена по производителю FEBI с артикулом 27133. У данной детали есть аналоги с номерами: 27133, 06580490052, 10PK2108HD, 51968200310, 51958007480, 51958007425, 51958007418. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня кондиционера всборе ЛиАЗ с дв.МАН на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.