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Комплект пыльника, приводной вал артикул 27079 FEBI в Алматы

27079 FEBI Комплект пыльника, приводной вал
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27079
Наименование Комплект пыльника, приводной вал
новая модификация
Длина [мм] 100
Материал резина
Сторона установки передний мост, со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 25
Внутренний диаметр 2 (мм) 65
Вес [кг] 0,410
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект пыльника, приводной вал FEBI с артикулом 27079 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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