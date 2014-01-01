|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27061
|Наименование
|Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач
|Длина [мм]
|289
|Ширина [мм]
|182
|Высота [мм]
|149
|Количество болтов
|20
|Вес [кг]
|0,49
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач FEBI с артикулом 27061 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита