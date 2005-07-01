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27059F_опора шаровая!\ BMW X3 all 04> артикул 27059 FEBI в Алматы

27059 FEBI 27059F_опора шаровая!\ BMW X3 all 04>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27059
Наименование 27059F_опора шаровая!\ BMW X3 all 04>
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Размер конуса [мм] 17,8
Диаметр точек крепления [мм] 10,8
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа, сверху
Вес [кг] 0,530
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.07 - 2008.08

Если хотите купить 27059F_опора шаровая!\ BMW X3 all 04> FEBI с артикулом 27059 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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