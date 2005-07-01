|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27059
|Наименование
|27059F_опора шаровая!\ BMW X3 all 04>
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|17,8
|Диаметр точек крепления [мм]
|10,8
|Тип рычага
|для поперечного рычага
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа, сверху
|Вес [кг]
|0,530
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
X3 (E83)
2.0 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 d
2005.07 - 2008.08
Если хотите купить 27059F_опора шаровая!\ BMW X3 all 04> FEBI с артикулом 27059 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита