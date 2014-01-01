Размер конуса [мм] 16,3 Вес [кг] 0,379 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть наконечник Вольво ФШ 12 тяги КПП (L=95 M16x1.5) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 27044. У данной детали есть аналоги с номерами: 27044, 232102, 681932, 10305290, 1954201, 097562, 1668179. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник Вольво ФШ 12 тяги КПП (L=95 M16x1.5) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.