|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27044
|Наименование
|Наконечник VOLVO FH12 тяги КПП (L=95 M16x1.5) FEBI
|Длина [мм]
|95
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,5, M16 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|16,3
|Вес [кг]
|0,379
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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