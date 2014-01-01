Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 27040 Наименование Кран клапан КПП Midlum Вес [кг] 0,190

Запчасть кран клапан КПП Мидлум представлена по производителю FEBI с артикулом 27040. У данной детали есть аналоги с номерами: 27040, 645002, 541L9101, 500078961, 5000789615. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кран клапан КПП Мидлум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.