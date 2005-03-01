|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26972
|Наименование
|Подвеска, двигатель
|парные номера артикулов
|26973
|Цвет
|зеленый
|Сторона установки
|слева
|Тип установки
|Гидроопора
|Вес [кг]
|1,311
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
7 (E65, E66, E67)
740 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
750 i, Li
2005.03 - 2008.08
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