|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26963
|Наименование
|Втулка, подушка кабины водителя
|Толщина [мм]
|68
|Внутренний диаметр
|16,3
|Наружный диаметр [мм]
|60,5
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Вес [кг]
|0,333
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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