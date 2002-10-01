|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26958
|Наименование
|Механизм свободного хода генератора
|Внутренний диаметр
|17
|Наружный диаметр [мм]
|76
|Вес [кг]
|0,6
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
5.0 R50 TDI
2002.10 - 2010.05
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