Размер наружной резьбы M20 x 1,5, M30 x 1,5 RHT Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 29 Ø трубы [мм] 56 Вес [кг] 1,295 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть наконечник рулевой тяги Мерседес Актрос (M30x1.5/28.6 L=115) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 26953. У данной детали есть аналоги с номерами: 0014604848, 050301912610, 27623, 2762301, 462098, 925119, A0014604848. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги Мерседес Актрос (M30x1.5/28.6 L=115) Феби, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.