|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26891
|Наименование
|Стеклоподъемник
|парные номера артикулов
|26890
|Размер наружной резьбы
|M6 x 10
|Вид эксплуатации
|электрический
|Сторона установки
|спереди справа
|Вес [кг]
|1,494
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без электромотора
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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