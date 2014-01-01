Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 30 Стойка Шатун Вес [кг] 8,145 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная 26884 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 26884. У данной детали есть аналоги с номерами: 26884, 3754600305, 9724601805, 9724602005, 0034605905, 954085, 45130000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная 26884 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.