Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M27 x 1,5, M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 32, 30 Стойка Шатун Вес [кг] 6,568 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть тяга рулевая Мерседес представлена по производителю FEBI с артикулом 26883. У данной детали есть аналоги с номерами: 26883, 462878, 2795401, 0024605105, A0024605105, 1803414010110, 910118. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая Мерседес на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.