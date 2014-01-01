Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M20 x 1,5 Размер конуса [мм] 24 Стойка Шатун Вес [кг] 6,610 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная Атего L=895 представлена по производителю FEBI с артикулом 26881. У данной детали есть аналоги с номерами: 26881, 0024604905, 0024605005, 0034605605, 462773, 954087, 45390000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная Атего L=895 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.