|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26879
|Наименование
|Личинка замка двери RVI Magnum (2 шт.) 26879
|Вес [кг]
|0,170
|Устройство запирания
|с ключом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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