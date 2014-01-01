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26834F_шкив коленвала!\ Audi A6, Volvo S70/S80/V70 2.5TDi 94> артикул 26834 FEBI в Алматы

26834 FEBI 26834F_шкив коленвала!\ Audi A6, Volvo S70/S80/V70 2.5TDi 94>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26834
Наименование 26834F_шкив коленвала!\ Audi A6, Volvo S70/S80/V70 2.5TDi 94>
Толщина [мм] 37,5
Внутренний диаметр 18
Наружный диаметр [мм] 192,5
Количество ребер 5
Вес [кг] 4,800
Параметр 6PK

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 26834F_шкив коленвала!\ Audi A6, Volvo S70/S80/V70 2.5TDi 94> FEBI с артикулом 26834 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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