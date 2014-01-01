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Гайка MERCEDES наконечника тяги рулевой (M24x1.5 h=15 SW36) FEBI артикул 26827 FEBI в Алматы

26827 FEBI Гайка MERCEDES наконечника тяги рулевой (M24x1.5 h=15 SW36) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26827
Наименование Гайка MERCEDES наконечника тяги рулевой (M24x1.5 h=15 SW36) FEBI
Толщина [мм] 15
Размер внутренней резьбы M24 x 1,5
Качество / класс 22H
Ширина зева гаечного ключа 36
DIN / ISO 937
Материал сталь
Вес [кг] 0,05
Соблюдать габариты
Запчасть гайка Мерседес наконечника тяги рулевой (M24x1.5 h=15 SW36) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 26827. У данной детали есть аналоги с номерами: 26827 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка Мерседес наконечника тяги рулевой (M24x1.5 h=15 SW36) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка MERCEDES наконечника тяги рулевой (M24x1.5 h=15 SW36) FEBI FEBI с артикулом 26827 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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