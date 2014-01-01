Качество / класс 22H Ширина зева гаечного ключа 36 DIN / ISO 937 Материал сталь Вес [кг] 0,05 Соблюдать габариты

Запчасть гайка Мерседес наконечника тяги рулевой (M24x1.5 h=15 SW36) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 26827. У данной детали есть аналоги с номерами: 26827 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка Мерседес наконечника тяги рулевой (M24x1.5 h=15 SW36) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.