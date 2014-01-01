|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26827
|Наименование
|Гайка MERCEDES наконечника тяги рулевой (M24x1.5 h=15 SW36) FEBI
|Толщина [мм]
|15
|Размер внутренней резьбы
|M24 x 1,5
|Качество / класс
|22H
|Ширина зева гаечного ключа
|36
|DIN / ISO
|937
|Материал
|сталь
|Вес [кг]
|0,05
|Соблюдать габариты
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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