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Шкив MERCEDES коленвала FEBI артикул 26825 FEBI в Алматы

26825 FEBI Шкив MERCEDES коленвала FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26825
Наименование Шкив MERCEDES коленвала FEBI
Внутренний диаметр 32
Наружный диаметр [мм] 160
Количество ребер 5
Параметр 6PK
Вес [кг] 3,043

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 2007.12 - 2011.12
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 2010.08 - 2014.12

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