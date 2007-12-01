|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26825
|Наименование
|Шкив MERCEDES коленвала FEBI
|Внутренний диаметр
|32
|Наружный диаметр [мм]
|160
|Количество ребер
|5
|Параметр
|6PK
|Вес [кг]
|3,043
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
M-CLASS (W164)
ML 500 4-matic (164.175)
2007.12 - 2011.12
MERCEDES-BENZ
R-CLASS (W251, V251)
R 500 4-matic (251.075, 251.175)
2010.08 - 2014.12
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