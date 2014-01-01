|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26796
|Наименование
|Тяга рулевая CHEVROLET Spark (98-08) левая/правая FEBI
|Длина [мм]
|252
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,5, M16 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|32
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,434
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с контргайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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