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Тормозная жидкость артикул 26748 FEBI в Алматы

26748 FEBI Тормозная жидкость
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26748
Наименование Тормозная жидкость
Спецификация DOT DOT 4
'влажная' точка кипения [°C] 180
'Сухая' точка кипения [°C] 260
DIN / ISO ISO 4925
Объем [л] 0,25
Спецификация MB 331.0
Вес [кг] 0,301
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозная жидкость FEBI с артикулом 26748 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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