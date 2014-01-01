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Тормозная жидкость артикул 26746 FEBI в Алматы

26746 FEBI Тормозная жидкость
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26746
Наименование Тормозная жидкость
'Сухая' точка кипения [°C] 260
Спецификация DOT DOT 4
'влажная' точка кипения [°C] 160
Объем [л] 0,25
Вес [кг] 0,301
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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