|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26746
|Наименование
|Тормозная жидкость
|'Сухая' точка кипения [°C]
|260
|Спецификация DOT
|DOT 4
|'влажная' точка кипения [°C]
|160
|Объем [л]
|0,25
|Вес [кг]
|0,301
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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