|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26711
|Наименование
|Смазка для суппорта тормозного VW SEAT SKODA AUDI (керамическая) 100г FEBI
|Вес [г]
|100
|Цвет
|белый
|Тип контейнера
|тюбик
|Вес [кг]
|0,114
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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