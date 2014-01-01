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26709F_!10g\ Герметик для фиксации болтов (зелёный), высокой прочности артикул 26709 FEBI в Алматы

26709 FEBI 26709F_!10g\ Герметик для фиксации болтов (зелёный), высокой прочности
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26709
Наименование 26709F_!10g\ Герметик для фиксации болтов (зелёный), высокой прочности
Вес [г] 10
Цвет зеленый
хим. Свойство максимально твердый
температура окружающей среды от [°С] -55
Макс. температура окружающей среды до [°C] 150
Вес [кг] 0,022
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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 26709F_!10g\ Герметик для фиксации болтов (зелёный), высокой прочности FEBI с артикулом 26709 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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