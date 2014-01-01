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Приспособления против самоотвинчивания артикул 26708 FEBI в Алматы

26708 FEBI Приспособления против самоотвинчивания
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26708
Наименование Приспособления против самоотвинчивания
Вес [г] 50
Цвет синий
хим. Свойство средно твердый
температура окружающей среды от [°С] -55
Макс. температура окружающей среды до [°C] 150
Вес [кг] 0,077
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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Приспособления против самоотвинчивания FEBI с артикулом 26708 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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