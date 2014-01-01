|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26708
|Наименование
|Приспособления против самоотвинчивания
|Вес [г]
|50
|Цвет
|синий
|хим. Свойство
|средно твердый
|температура окружающей среды от [°С]
|-55
|Макс. температура окружающей среды до [°C]
|150
|Вес [кг]
|0,077
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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