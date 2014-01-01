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Герметик для фиксации болтов (синий), средней фиксации 10g Febi артикул 26707 FEBI в Алматы

26707 FEBI Герметик для фиксации болтов (синий), средней фиксации 10g Febi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26707
Наименование Герметик для фиксации болтов (синий), средней фиксации 10g Febi
Вес [г] 10
Цвет синий
хим. Свойство средно твердый
температура окружающей среды от [°С] -55
Макс. температура окружающей среды до [°C] 150
Вес [кг] 0,022
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Герметик для фиксации болтов (синий), средней фиксации 10g Febi FEBI с артикулом 26707 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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