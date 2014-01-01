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26687F_фильтр масляный!\ BMW E36/E34 2.0i-2.8i 89> артикул 26687 FEBI в Алматы

26687 FEBI 26687F_фильтр масляный!\ BMW E36/E34 2.0i-2.8i 89>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26687
Наименование 26687F_фильтр масляный!\ BMW E36/E34 2.0i-2.8i 89>
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Высота [мм] 110
Наружный диаметр [мм] 79
Вес [кг] 0,155
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 26687F_фильтр масляный!\ BMW E36/E34 2.0i-2.8i 89> FEBI с артикулом 26687 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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