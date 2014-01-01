|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26687
|Наименование
|26687F_фильтр масляный!\ BMW E36/E34 2.0i-2.8i 89>
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Высота [мм]
|110
|Наружный диаметр [мм]
|79
|Вес [кг]
|0,155
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 26687F_фильтр масляный!\ BMW E36/E34 2.0i-2.8i 89> FEBI с артикулом 26687 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита