|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26637
|Наименование
|26637F_наконечник рулевой!\ BMW X5 all 03>
|новая модификация
|Длина [мм]
|190
|Размер внутренней резьбы
|M14 x 1,5
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,77
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
|для оригинального номера
|32 10 6 774 335
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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