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26637F_наконечник рулевой!\ BMW X5 all 03> артикул 26637 FEBI в Алматы

26637 FEBI 26637F_наконечник рулевой!\ BMW X5 all 03>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26637
Наименование 26637F_наконечник рулевой!\ BMW X5 all 03>
новая модификация
Длина [мм] 190
Размер внутренней резьбы M14 x 1,5
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,77
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
для оригинального номера 32 10 6 774 335

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 26637F_наконечник рулевой!\ BMW X5 all 03> FEBI с артикулом 26637 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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