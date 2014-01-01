Сторона установки Задняя ось двусторонне Расстояние между отверстиями [мм] 147 Вес [кг] 2,59 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с промежуточным кольцом Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом, с дистанционной шайбой

Запчасть ремкомплект реактивной тяги D=65 L=195 представлена по производителю FEBI с артикулом 26631. У данной детали есть аналоги с номерами: 26631, 0003501405, 13543, 1354301, 0003501405, A0003501405, 010633. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги D=65 L=195 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.