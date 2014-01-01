|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26631
|Наименование
|РМК реактивной тяги D=65 L=195
|Длина [мм]
|195
|Наружный диаметр [мм]
|65
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
|Расстояние между отверстиями [мм]
|147
|Вес [кг]
|2,59
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с промежуточным кольцом
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с защитным кольцом, с дистанционной шайбой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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