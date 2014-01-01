|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26620
|Наименование
|26620F_=IM37242=108732HP=JP512290004[1J0512149B]!прокладка под пруж. зад. верхн.\Audi A3,VW Bora 96>
|Толщина [мм]
|38,9
|Наружный диаметр [мм]
|75
|Материал
|резина
|Сторона установки
|Задний мост, сверху
|Вес [кг]
|0,096
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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