|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26598
|Наименование
|Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
|парные номера артикулов
|26597
|Материал
|Листовая сталь
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу
|Вес [кг]
|3,2
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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