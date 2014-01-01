Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M20 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 26 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 40 Вес [кг] 6,459 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная Атего L=837 26574 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 26574. У данной детали есть аналоги с номерами: 050201980990, 220178, 2424101, 45320000, 464590, 954084, 9724601405. Запчасти рулевого управления грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная Атего L=837 26574 Феби, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти рулевого управления грузовиков с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.