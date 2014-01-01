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Тяга рулевая продольная, Atego L=837, 26574 FEBI артикул 26574 FEBI в Алматы

26574 FEBI Тяга рулевая продольная, Atego L=837, 26574 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26574
Наименование Тяга рулевая продольная, Atego L=837, 26574 FEBI
Длина [мм] 837
Наружный диаметр [мм] 53
Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT
Размер наружной резьбы M20 x 1,5
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Размер конуса [мм] 26
Стойка Шатун
Ø трубы [мм] 40
Вес [кг] 6,459
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой
Запчасть тяга рулевая продольная Атего L=837 26574 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 26574. У данной детали есть аналоги с номерами: 050201980990, 220178, 2424101, 45320000, 464590, 954084, 9724601405. Запчасти рулевого управления грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная Атего L=837 26574 Феби, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти рулевого управления грузовиков с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая продольная, Atego L=837, 26574 FEBI FEBI с артикулом 26574 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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