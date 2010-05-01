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26535F_сайлентблок рычага зад.!\ Audi A3/TT, VW Golf 5 98> артикул 26535 FEBI в Алматы

26535 FEBI 26535F_сайлентблок рычага зад.!\ Audi A3/TT, VW Golf 5 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26535
Наименование 26535F_сайлентблок рычага зад.!\ Audi A3/TT, VW Golf 5 98>
Толщина [мм] 41
Внутренний диаметр 13
Наружный диаметр [мм] 60, 27
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост слева, сзади, снизу, передний мост справа
Вес [кг] 0,127

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA FABIA II (542) 1.4 TSI RS 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RS 2010.05 - 2014.12

Если хотите купить 26535F_сайлентблок рычага зад.!\ Audi A3/TT, VW Golf 5 98> FEBI с артикулом 26535 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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