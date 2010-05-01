|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26535
|Наименование
|26535F_сайлентблок рычага зад.!\ Audi A3/TT, VW Golf 5 98>
|Толщина [мм]
|41
|Внутренний диаметр
|13
|Наружный диаметр [мм]
|60, 27
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост слева, сзади, снизу, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,127
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
FABIA II (542)
1.4 TSI RS
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II Combi (545)
1.4 TSI RS
2010.05 - 2014.12
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