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Гайка M27x1.5 H17 MB Actros/Axor 26529 артикул 26529 FEBI в Алматы

26529 FEBI Гайка M27x1.5 H17 MB Actros/Axor 26529
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26529
Наименование Гайка M27x1.5 H17 MB Actros/Axor 26529
Толщина [мм] 17
Размер внутренней резьбы M27 x 1,5
Качество / класс 22H
Ширина зева гаечного ключа 41
Тип резьбы с правой резьбой
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Поверхность фосфорированный
Сторона установки справа
Вес [кг] 0,080
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка M27x1.5 H17 MB Actros/Axor 26529 FEBI с артикулом 26529 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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