|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26529
|Наименование
|Гайка M27x1.5 H17 MB Actros/Axor 26529
|Толщина [мм]
|17
|Размер внутренней резьбы
|M27 x 1,5
|Качество / класс
|22H
|Ширина зева гаечного ключа
|41
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Поверхность
|фосфорированный
|Сторона установки
|справа
|Вес [кг]
|0,080
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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